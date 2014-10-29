Новая дорога соединила Ботаническую и Широкую улицы в Петергофе

Протяженность проезжей части с двумя полосами составляет почти 500 метров.

В Петергофе ввели в эксплуатацию новый внутриквартальный проезд, который соединил Ботаническую и Широкую улицы. Как сообщил портал "Строительный Петербург", объект построили в рамках Адресной инвестиционной программы, подрядчиком выступила компания "ГАММА".

Протяженность новой дороги составляет почти 500 метров. Проезжая часть имеет две полосы, по одной в каждом направлении, минимальная ширина каждой – 3 метра. Расчетная скорость движения составляет 30 км/ч.

Для комфорта пешеходов и велосипедистов с обеих сторон проезжей части обустроили тротуары с велодорожками. Рабочие смонтировали вдоль дороги освещение и дождевую канализацию. Также здесь установлены технические средства регулирования и обустроены въезды/выезды на прилегающие участки. Кроме того, подрядчик провел благоустройство территории.

Ранее мы сообщали, что в Невском районе одобрили строительство продолжения Славянской улицы, это снизить нагрузку на Советский и Шлиссельбургский проспекты.

Фото: Комитет по строительству