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В Петергофе 11 июля пройдет фестиваль "Александринский в Александрии"
Сегодня, 15:56
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В Петергофе 11 июля пройдет фестиваль "Александринский в Александрии"

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В программе – экскурсии и лекции, посвященные истории парка и театра.

Александринский театр отмечает 270-летие в этом году. Кроме того, намечается юбилей у парка Александрия в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" – ему будет 200 лет. Ожидается фестиваль под названием "Александринский в Александрии". Директор Александринки Александр Малич рассказал, как связаны даты, пишет "Петербургский дневник"

Ответ очевиден: благодаря Александре Федоровне, супруге Николая I, потому что и Александрия, и Александринский театр названы в ее честь. 

Александр Малич, директор Александринского театра 

Театральная суббота запланирована на 11 июля. В программе – экскурсии и лекции, посвященные истории парка и театра. А еще покажут перформанс "Пророчество перелетных птиц", состоится "Концерт на лугу", на котором Губернаторский симфонический оркестр Петербурга исполнит произведения, звучавшие на сцене театра. 

Ранее на Piter.TV: в Аничковом дворце пройдет концерт "Здесь русский дух". 

Фото: pxhere 

Теги: петергоф, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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