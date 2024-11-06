В Петергофе 11 июля пройдет фестиваль "Александринский в Александрии"

В программе – экскурсии и лекции, посвященные истории парка и театра.

Александринский театр отмечает 270-летие в этом году. Кроме того, намечается юбилей у парка Александрия в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" – ему будет 200 лет. Ожидается фестиваль под названием "Александринский в Александрии". Директор Александринки Александр Малич рассказал, как связаны даты, пишет "Петербургский дневник".

Ответ очевиден: благодаря Александре Федоровне, супруге Николая I, потому что и Александрия, и Александринский театр названы в ее честь. Александр Малич, директор Александринского театра

Театральная суббота запланирована на 11 июля. В программе – экскурсии и лекции, посвященные истории парка и театра. А еще покажут перформанс "Пророчество перелетных птиц", состоится "Концерт на лугу", на котором Губернаторский симфонический оркестр Петербурга исполнит произведения, звучавшие на сцене театра.

Ранее на Piter.TV: в Аничковом дворце пройдет концерт "Здесь русский дух".

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