В Аничковом дворце пройдет концерт "Здесь русский дух"

Звездный гость события – заслуженный артист Республики Саха и Северной столицы Григорий Чернецов.

Жителей Петербурга 12 июля ожидает редкое событие в Аничковом дворце – там состоится концерт "Здесь русский дух" в честь Дня святых апостолов Петра и Павла.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", звездный гость события – заслуженный артист Республики Саха и Северной столицы Григорий Чернецов. Он исполнит арии из опер "Пиковая дама" и "Иоланта", а также знаменитые романсы на стихи русских поэтов. А глубину фольклорного наследия продемонстрирует камерный женский хор "Римский-Корсаков".

Уникальность программы этого концерта не только в разнообразии репертуара, раскрывающего все грани русского национального музыкального наследия, но и в особой его связи с местом. За белоснежными фасадами Аничкова дворца скрываются красочные Комнаты сказок по сюжетам прозы Александра Сергеевича Пушкина и Максима Горького. Перед концертом в рамках обзорной экскурсии гости смогут увидеть пять знаменитых монументальных композиций в технике палехской миниатюры. Мария Сафарьянц, художественный руководитель фестиваля "Дворцы Петербурга"

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