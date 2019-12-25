Выставка "Форма без границ" стартовала на Елагином острове

В пространстве представлены работы современных мастеров. Первая выставка получила название "Форма без границ" и посвящена экспериментам со стеклом в конце XX — начале XXI века.

На Елагином острове в Петербурге начало работу новое выставочное пространство Музея художественного стекла. Открытие состоялось 2 июля. Как сообщили в городском Комитете по культуре, дополнительный зал позволит расширить экспозиционные возможности музея и познакомит посетителей с произведениями современных авторов.

Первым проектом арт-площадки стала выставка "Форма без границ", посвящённая свободе творческого самовыражения и экспериментам с художественным стеклом. В экспозиции представлены уникальные авторские работы, созданные в конце XX — начале XXI века.

Кураторы проекта отметили, что представленные произведения отражают сложный и противоречивый этап в истории российского стеклоделия. Несмотря на экономические трудности и дефицит ресурсов, мастера того времени активно экспериментировали, выходили за рамки устоявшихся стандартов и находили собственные художественные приёмы, открывая новые возможности в работе с хрупким материалом.

Ранее сообщалось, что подготовка к 250-летию Павловска вышла на финальную стадию.

Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга