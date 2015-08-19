Подготовка к 250-летию Павловска вышла на финальную стадию

В Павловске завершается масштабная реставрация дворцово-паркового ансамбля и обновление городской инфраструктуры к юбилею 2027 года.

Подготовка к празднованию 250-летия Павловского дворцово-паркового ансамбля, которое состоится в 2027 году, вышла на завершающий этап. Ход работ обсудили на заседании организационного комитета под председательством заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он отметил, что часть задач уже выполнена: ряд крупных объектов отреставрирован, работы на других близятся к завершению.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что для города это событие исключительной важности. По его словам, юбилей станет точкой отсчёта для нового этапа развития музея-заповедника и самого города, который отличается уникальным сочетанием архитектурных шедевров и ландшафтного парка. Планы по подготовке и празднованию согласованы с федеральным центром.

На сегодняшний день завершена реставрация павильонов "Три грации", "Храм дружбы", "Старое Шале" и Ижорских ворот. Отремонтированы фасады Богадельни Куракиных, где сейчас размещается Дом детского творчества. Согласован проект восстановления Чугунных (Николаевских) ворот на Садовой улице, которые планируют открыть к юбилею. Продолжаются работы в Большом Павловском дворце, Елизаветином павильоне и амфитеатре со статуей Флоры.

Особое внимание уделяется восстановлению водной системы. Первый этап ремонта Павловского водовода, питающего пруды музея-заповедника, завершат до конца 2026 года, второй — в 2027-м. Параллельно обновляется городская инфраструктура: отремонтированы детская и взрослая поликлиники, модернизируются школы, на 55 улицах установлены современные светодиодные светильники, продолжаются работы на тепловых сетях, дорогах и остановках.

К юбилею подготовлена обширная культурная программа: выставки, лекции, квесты, запуск аудиогида на русском и английском языках. В историческом парке "Россия — моя история" откроется выставка "Жемчужины Петербурга. Сохранённые и утраченные", посвящённая реставрации пригородных объектов. Масштабное обновление ведётся в рамках национальных проектов "Культура" и "Туризм", а также партийных проектов "Единой России".

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Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга