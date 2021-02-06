Председатель ЗакСа Бельский высказался о споре Бони и Соловьева

Александр Бельский заявил, что не поддерживает ни одну из сторон и призвал переходить от слов к делу.

В Санкт-Петербурге председатель Законодательного собрания Александр Бельский высказался по поводу конфликта между Викторией Боней и Владимиром Соловьевым. Свою позицию он озвучил 22 апреля в ходе брифинга.

По его словам, он не занимает сторону ни одного из участников спора и придерживается собственной оценки происходящих в стране событий. Также он отметил, что люди, проживающие за границей, имеют право высказывать свое мнение.

Бельский подчеркнул, что при наличии возможностей важно не ограничиваться заявлениями, а переходить к конкретным действиям.

Ранее Виктория Боня опубликовала видеообращение к Владимиру Путину, в котором затронула ряд вопросов, волнующих россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с этим обращением и соответствующая работа уже ведется.

После этого Владимир Соловьев в эфире своей программы выступил с резкой критикой в адрес блогера. Часть пользователей в сети негативно отреагировала на его высказывания.

Фото: Piter.TV