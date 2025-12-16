Гостей ПМЭФ 2026 в Петербурге угостят строганиной из омуля

Стало известно, чем будут кормить участников и гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ‑2026). Меню опубликовали "Известия". Обслуживать мероприятие будет ресторан "Варево".
В материале издания сообщается, что заведение предложит своим посетителям настоящие шедевры русской кухни. Гости смогут выбрать как классические национальные блюда, так и экспериментальные вкусы. На завтрак подадут блины с деревенской сметаной и черной икрой, картофельные драники с крабом, а также кашу с карамелизированной грушей.
В разделе холодных закусок значится строганина из омуля. Самая необычная позиция находится в разделе "Горячие закуски" — это губа лося (в тексте газеты "губа лосося", но, по-видимому, опечатка) с земляной грушей【4†L24-L26】.
Для сравнения: в прошлом году на ПМЭФ‑2025 ресторан "Башкортостан" предлагал гостям обеды стоимостью 12 тысяч рублей. Один из вариантов включал кыстыбый с картофелем и филе конины с пшеницей и грибами.
Напомним, ПМЭФ‑2026 пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня. Форум посетят гости из 130 стран.
Ранее мы сообщили о том, что тест-драйв нового кроссовера Lada Azimut пройдет в Петербурге на ПМЭФ.
Фото: Piter.TV
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