Школьники из Ленобласти представили регион на Всероссийском форуме президентов школ

Для школьников организовали лекции, мастер-классы, хакатон по ученическому самоуправлению и конкурсный отбор в детский экспертный совет V Всероссийской детской премии "Новая философия воспитания".

Представители Ленинградской области приняли участие во Всероссийском форуме президентов школ, который прошел в Москве. На образовательную площадку приехали около 300 учеников 8-10 классов, советников директоров по воспитанию и руководителей образовательных организаций со всей страны. Всеволожский район на форуме представляли ученица Муринского центра образования № 4 Полина Кулик, ученик Гарболовской школы имени Героя-пограничника А.И. Коробицына Иван Бардола, а также советник директора по воспитанию Гарболовской школы Оксана Шлейкина.

В этом году программа форума была расширена. Впервые к участию пригласили директоров школ, для которых подготовили отдельный образовательный курс. Выпускники прошлых лет стали наставниками команд и помогали новым участникам в работе над проектами.

Для школьников организовали лекции, мастер-классы, хакатон по ученическому самоуправлению и конкурсный отбор в детский экспертный совет V Всероссийской детской премии "Новая философия воспитания". Педагоги и советники директоров по воспитанию обсудили современные подходы к работе со школьным активом и обменялись практическим опытом.

По словам участницы форума Полины Кулик, поездка стала возможностью познакомиться с единомышленниками из разных регионов России.

Этот форум стал отличной возможностью пообщаться с людьми из разных уголков России. Мы обменялись опытом, идеями и вдохновением. Новые знакомства, эмоции и яркие впечатления навсегда останутся с нами. Мастер-классы, лекции и встречи с единомышленниками были невероятно вдохновляющими! Полина Кулик, ученица Муринского центра образования №4

Иван Бардола отметил, что образовательная программа оказалась насыщенной и позволила получить новые знания.

Форум оказался очень интересным. Здесь я встретил ребят со всей страны, которые обогатили меня новыми знаниями и опытом. Лекции, мероприятия и хакатон были по-настоящему увлекательными, а площадка для проведения форума — просто отличной. Мне всё очень понравилось! Иван Бардола, ученик Гарболовской школы им. Героя-пограничника А.И. Коробицына

Завершающим этапом форума стала защита проектов в Министерстве просвещения России. Там участники представили свои инициативы экспертам в сфере образования и государственного управления, после чего состоялась церемония закрытия.

Советник директора по воспитанию Гарболовской школы Оксана Шлейкина подчеркнула, что поездка произвела сильное впечатление.

Что хочется сказать, глядя на ребят, которые собрались на форуме? Понимаешь, что всё не зря. Умные, активные и с правильными ценностями в голове. С такими детьми не страшно идти в будущем на пенсию. Заряд позитива, вдохновения, эмоций. За ними будущее! Оксана Шлейкина, советник директора по воспитанию Гарболовской школы

Всероссийский форум президентов школ проводится с 2024 года и ежегодно объединяет наиболее активных представителей ученического самоуправления, педагогов и руководителей образовательных организаций. Площадка помогает школьникам развивать лидерские навыки, учиться командной работе и создавать проекты, которые впоследствии могут быть реализованы в своих учебных заведениях.

Фото: ФГБУ "Росдетцентр"