К 9 августа Петербург украсят плакатами и оливковым светом

В метро повесили 770 плакатов про Ленинградскую битву.

В этом году Петербург впервые украсили ко Дню окончания Ленинградской битвы — новой памятной даты, установленной на федеральном уровне в 2025 году. Специалисты уже приступили к оформлению города, сообщили в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Адресная программа охватит 21 площадку в 11 районах Северной столицы, включая центральные проспекты. На станциях и в вагонах метро разместят 770 праздничных плакатов, а для пассажиров подготовили аудиопоздравление. Центральные улицы, включая Невский и Московский проспекты, украсят знаменами Победы и флагами России.

Самое продолжительное сражение Великой Отечественной войны длилось 1127 дней — с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Завтра в городе на Неве пройдут торжественно-траурные мероприятия: возложение цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, церемонии на Пискарёвском, Серафимовском и других кладбищах, а также памятный выстрел из орудия Петропавловской крепости. В темное время суток Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура подсветят в цвета ленты Ленинградской Победы — оливковый и зеленый. Факелы на Ростральных колоннах также будут зажжены. Телебашня Петербурга тоже включит специальную архитектурно-художественную подсветку. Новая памятная дата призвана подчеркнуть военно-стратегическое значение битвы и увековечить подвиг защитников города.

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Фото: Piter.TV