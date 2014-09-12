Поезда на пятой линии метро Петербурга замедлились из-за техпричин

Интервал поездов вырос на перегоне от Адмиралтейской до Комендантского.

На пятой линии петербургского метрополитена возникли технические неполадки, из-за которых пассажиры вынуждены дольше ждать поезда. Интервал движения составов был увеличен на участке от станции "Адмиралтейская" до "Комендантского проспекта" . Об этом в пятницу, 7 августа, сообщили в пресс-службе подземки.

В сообщении ведомства не уточняется, что именно послужило причиной сбоя в графике движения . На данный момент неизвестно, сколько времени потребуется специалистам для устранения неполадок и восстановления обычного расписания. Пассажирам рекомендуется учитывать возможное увеличение времени ожидания при планировании своих поездок.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Беглов подтвердил строительство второго вестибюля у станции метро "Приморская". Его расположат на улице Беринга напротив домов 36 и 38.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)