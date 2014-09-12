Южная Корея отправила в Россию 30 тысяч тонн топлива через порт Ульсан.

В июле 2026 года Южная Корея отправила в Россию почти 30 тыс. тонн очищенного топлива. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные систем отслеживания судов Kpler и Vortexa. Как минимум два танкера ближнего плавания вышли из порта Ульсан на юго-востоке Кореи и взяли курс на Дальний Восток России. Одно судно уже прибыло к месту назначения, но пока не разгрузилось, уточнил источник агентства.

Два собеседника, знакомых с ситуацией, утверждают, что груз включает дизельное топливо. Один из них добавил, что в поставке также присутствует авиакеросин. Ранее Reuters сообщал о планах Японии поставить России 200 тыс. баррелей топлива через Южную Корею, но источники позже рассказали, что сделка не состоялась. Министр торговли Японии Ресэй Аказава заявил, что запрет Токио на экспорт авиатоплива в Москву распространяется на поставки через третьи страны и перевалку.

Ранее "Роскосмос" анонсировал первый полет транспортного корабля нового поколения.

Фото: "Совкомфлот"