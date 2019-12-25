"Роскосмос" анонсировал первый полет транспортного корабля нового поколения

Речь идет о корабле, ранее известном под именами "Орел" и "Федерация", который должен сыграть большую роль в новой "лунной гонке".

"Роскосмос" заявил, что первый полет перспективного транспортного корабля нового поколения планируется в 2028 году. Подчеркивается, что корабль создается не как замена "Союзам", а для полетов за пределы земной орбиты, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста уточнили, что речь идет о корабле, ранее известном под именами "Орел" и "Федерация", который должен сыграть большую роль в новой "лунной гонке": от беспилотных облетов спутника Земли до доставки людей на перспективную Лунную станцию. Сама программа съехала вправо и пока он может доставлять грузы на орбиту, но это не его главная задача, считают эксперты.

В целом, учитывая, что конкурс на этот корабль объявили еще в далеком 2009 году, то известия о завершении части испытаний и анонсе первого полета в перспективе двух лет не могут не радовать. Даже если срок немного сдвинется вправо, что часто бывает с хайтеком такого уровня. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что президент Германии выступил против войны в Иране.

Фото: Роскосмос

