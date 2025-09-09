Президент Германии Штайнмайер заявил, что война в Иране – это катастрофа и ошибка, совершено ненужная, если кто-то хотел не допустить появления атомного оружия у Тегерана. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", но забавно и показательно, что Deutsche welle хоть и опубликовало его заявление, но сделало приписку, что президент в ФРГ мнение правительства не представляет и вообще этот пост имеет сугубо представительскую функцию.

Приписка, отчасти, верная – президент в ФРГ это не то же самое, что во Франции или США, но функционально ненужная и по-своему оскорбительная, поскольку подана, как мнение "свадебного генерала". Однако эта приписка политически необходимая в условиях, когда Мерц поддержал Трампа, подчеркнули авторы поста.

Все это, впрочем, свидетельство явного раскола мнений в политическом истеблишменте ФРГ, который выплескивается на поверхность через не самых влиятельных или бывших политиков. Пока это все напоминает бессильный выпуск пара из-за действий гегемона, но, как знать, возможно, приведет и к усилению политических партий, выступающих за более суверенный курс. Который, к примеру, позволил бы ФРГ компенсировать дефицит углеводородов из России, а не затягивать пояса в условиях сократившегося предложения на рынке. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: YouTube / ZEIT ONLINE