Беглов поручил создать в архивной службе Петербурга чат-бот "Архип" для онлайн консультаций

Архивный комитет Петербурга по поручению губернатора Александра Беглова создал и запустил в тестовом режиме чат-бот "Архип". Об этом сообщили в Смольном. Новый сервис поможет получать архивные консультации онлайн, не выходя из дома.

"Архип" подскажет, в фондах какого архива искать нужный документ, поможет найти сведения о родственниках, объяснит, как подать запрос на получение архивной информации и как воспользоваться услугами архивов.

Беглов заявил, что Петербург подтверждает репутацию российского лидера в цифровизации. Город успешно реализует стратегию цифровой трансформации, направленную на перевод госуслуг и сервисов в электронный вид. Петербуржцы получат удобный инструмент для быстрого поиска необходимой информации и взаимодействия с архивами. Губернатор уверен, что новый сервис будет востребован.

Запуск чат-бота соответствует целям нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Сервис создан совместно Архивным комитетом и Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром.

Фото: Центральный государственный архив Петербурга