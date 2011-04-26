Беглов подарил медсестрам Петербурга песню в честь профессионального праздника

Губернатор признался, что нигде не нашел песни о медсестре, поэтому власти решили написать ее сами. Композицию исполнила сотрудница НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В четверг, 14 мая, в Доме культуры Железнодорожников по случаю Международного дня медицинской сестры состоялся торжественный концерт. Губернатор Петербурга Александр Беглов, поздравляя медицинских работников, заявил, что нигде не нашел песни о медсестре. В связи с этим у властей возникла идея написать такую композицию в подарок.

Стихи для песни написала Ольга Воротынцева, а музыку — Олег Щеглов. На концерте ее исполнила медсестра Научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Екатерина Кандыба. В мероприятии также приняли участие спикер Законодательного собрания Александр Бельский, главный санитарный врач Северной столицы и Ленинградской области Наталия Башкетова и другие официальные лица.

На мероприятии Беглов вручил медработникам почетные грамоты, нагрудные знаки "Отличник здравоохранения" и благодарности.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга