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Лазурный автобус попал в ДТП на Володарском мосту в Петербурге
Сегодня, 16:32
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Лазурный автобус попал в ДТП на Володарском мосту в Петербурге

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В результате удара у автобуса треснуло переднее стекло, а у легковушки повредилась передняя часть.

В четверг, 4 июня, на Володарском мосту в Петербурге произошла авария с участием лазурного автобуса и белой легковушки. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно опубликованным кадрам с места аварии, автобус врезался в легковой автомобиль. В результате удара у автобуса треснуло переднее стекло, а у легковушки повредилась передняя часть.

Из-за происшествия на Октябрьской набережной и Народной улице образовались пробки, как сообщает сервис "Яндекс.Карты". Обстоятельства аварии и информация о пострадавших на данный момент уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в пятиэтажке на Партизана Германа погибли три человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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