При пожаре в пятиэтажке на Партизана Германа погибли три человека

Одна из пострадавших пережила двойную утрату, потеряв в огне мужа и сына.

В Красносельском районе Петербурга 3 июня произошёл трагический пожар, унёсший жизни трёх человек. Возгораение началось в одной из квартир пятиэтажного дома №24 по улице Партизана Германа.

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что около 22:00 местные жители почувствовали запах гари. Изначально они подумали, что источник дыма находится у них, но вскоре поняли, что горит квартира этажом выше в соседнем подъезде. Один из соседей незамедлительно вызвал пожарную службу.

Паника охватила дом, и многие жильцы, взяв детей и домашних животных, начали самостоятельную эвакуацию. Некоторых спускали на землю с помощью лестниц сотрудники МЧС. К сожалению, спасти всех не удалось. Три человека, находившиеся в эпицентре пожара, задохнулись угарным газом, пытаясь покинуть квартиру. Одна из пострадавших пережила двойную утрату, потеряв в огне мужа и сына.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в многоэтажке на Краснопутиловской пострадал ребёнок.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер