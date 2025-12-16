База работ, планируемых в Петербурге, пополнилась на 537 объектов в мае

Большая часть из них (440) – это благоустройство.

В мае база работ, которые планируются в Петербурге, пополнилась на 537 объектов. Об этом рассказали 4 июня в Государственной административно-технической инспекции. Большая часть из них (440) – это благоустройство.

Среди всех наиболее отдаленными по срокам оказались работы в Красногвардейском районе – с апреля 2030 года по октябрь 2032-го. Для того, чтобы обеспечить комплексный подход и синхронизировать действия различных служб, специалисты ГАТИ провели совещания и нашли решения, позволяющие гарантировать сохранность нового благоустройства в течение 5 лет. Пока позиции в графике остаются только планами.

Ранее на Piter.TV: аптекарские огороды, обустроенные в 2025 году в Петербурге, продолжают крепчать после зимы.

Фото: Piter.TV