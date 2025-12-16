Аптекарские огороды, обустроенные в 2025 году в Петербурге, продолжают крепчать после зимы

Такие огороды – давняя традиция, возрожденная в Северной столице.

Аптекарские огороды, которые были обустроены в прошлом году в Петербурге, вновь окрепли после зимы. Об этом рассказали 3 июня в городском комитете по благоустройству.

В частности, в Парке 300-летия участок из лекарственных и пряно-ароматических растений пополнился на 85 саженцев. Он объединяет душицу обыкновенную, зверобой продырявленный, мяту перечную, тысячелистник, эхинацею пурпурную, лофант анисовый, душевик котовниковый, мелиссу, шалфей и иссоп лекарственные. Завершен крупный проект в сквере вдоль Дудергофского канала. В композиции высажено 10 тыс. многолетников. Свои посадочные места заняли котовник, шалфей, колокольчик, астранция, аквилегия, ирис, вейник, тысячелистник и другие. В Приморском районе впервые устроили аптекарский огород в Мигуновском саду на улице Савушкина. На небольшой горке разместились календула, базилик, мята и прочие полезные травы.

Такие огороды – давняя традиция, возрожденная в Северной столице. Они существовали в России в XVII веке.

Просим уважать труд специалистов, не мусорить и не уносить с собой цветы. Если трудно расстаться с красотой, можно сделать кадр на память – это не повлечет за собой ответственности, а фото точно не завянет. Комитет по благоустройству

Ранее на Piter.TV: в парке Авиаторов появился кухонный огород.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга