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Императорская традиция: более 2 тыс. роз высадили в центре Петербурга
Сегодня, 12:14
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Императорская традиция: более 2 тыс. роз высадили в центре Петербурга

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Благодаря усилиям садоводов городские территории преображаются: от парадных набережных до уютных скверов в жилых кварталах.

Традиция украшения Петербурга розами, которую некогда поддерживали музыканты, политики, деятели искусств и члены монарших семей, успешно продолжается современными специалистами. Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству, сегодня цветы высаживаются на улицах, в садах, скверах и на бульварах города.

Масштабные работы ведутся во всех центральных районах Северной столицы. Только в этом году здесь было высажено свыше 2000 этих кустарников. Благодаря усилиям садоводов городские территории преображаются: от парадных набережных до уютных скверов в жилых кварталах.

Ранее сообщалось о высадке более 2400 парковых роз только в центральной части города, что подтверждает статус Петербурга как одной из самых цветущих столиц Европы.

Ранее мы сообщили о том, что у Богословского кладбища в Петербурге появились новые остановочные павильоны.

Фото:  Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: комитет по благоустройству, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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