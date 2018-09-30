Минтранс предложил новые правила техосмотра с 2027 года

Техосмотр для такси станет чаще.

Министерство транспорта России представило проект обновлённого порядка проведения технического осмотра автомобилей. Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Основные изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Ключевое нововведение — оператор техосмотра сможет сверять автомобиль с реестром транспортных средств, допущенных к работе в такси. Для таких машин срок действия диагностической карты будет сокращён: до 6 месяцев, если автомобиль старше пяти лет, и до 12 месяцев — если младше.

Также расширяется порядок идентификации: теперь оператор обязан проверять не только VIN-номер, но и государственный регистрационный знак, марку и модель автомобиля. В случае несоответствия этих данных документам оператор вправе отказать в оказании услуги.

В проекте отдельно оговаривается, что отказ возможен, если представленные сведения не позволяют идентифицировать транспортное средство. Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2027 года.

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Фото: Piter.tv