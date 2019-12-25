Минтранс до конца года выберет, где появится доставка грузов дронами

Технически запуск беспилотной доставки в ряде регионов возможен уже в этом году.

Министерство транспорта до конца 2026 года определит, в каких городах будет проходить эксперимент по доставке грузов с помощью дронов. Это этом заявил глава ведомства Андрей Никитин, его процитировало РИА Новости.

Министр отметил, что был объявлен конкурс, в ходе которого до конца года выберут первые российские города, где доставку будут осуществлять с использованием беспилотников.

Скорее всего, это будут города Дальнего Востока, может быть, что-то будет и в центральной части, но желание такое есть, и понятно, что это совершенно другое качество цифровой среды. Андрей Никитин, глава Минтранса

По его словам, технически запуск беспилотной доставки возможен уже в этом году в ряде городов.

Ранее Минтранс сообщил о планах расширить эксперимент с беспилотными трамваями в Петербурге.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)