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Минтранс до конца года выберет, где появится доставка грузов дронами
Сегодня, 14:53
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Минтранс до конца года выберет, где появится доставка грузов дронами

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Технически запуск беспилотной доставки в ряде регионов возможен уже в этом году.

Министерство транспорта до конца 2026 года определит, в каких городах будет проходить эксперимент по доставке грузов с помощью дронов. Это этом заявил глава ведомства Андрей Никитин, его процитировало РИА Новости.

Министр отметил, что был объявлен конкурс, в ходе которого до конца года выберут первые российские города, где доставку будут осуществлять с  использованием беспилотников.

Скорее всего, это будут города Дальнего Востока, может быть, что-то будет и в центральной части, но желание такое есть, и понятно, что это совершенно другое качество цифровой среды.

Андрей Никитин, глава Минтранса

По его словам, технически запуск беспилотной доставки возможен уже в этом году в ряде городов.

Ранее Минтранс сообщил о планах расширить эксперимент с беспилотными трамваями в Петербурге.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: доставка, дроны доставка, минтранс
Категории: Лента новостей,

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