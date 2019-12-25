Отдельные парковки для многодетных семей: Минтранс утвердил новый дорожный знак

Дорожный знак появиться на улицах страны в рамках проекта по созданию комфортной среды.

Минтранс России утвердил новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его представили на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба министерства.

В июле Минтранс проводил опрос среди подписчиков в "Максе", предложив на выбор один из семи дизайнов знака. В нем участвовали почти 4 тысячи человек, в итоге, 46% голосов набрал первый вариант.

На знаке изображена белая буква "P" на синем фоне, а в нижней части разместили символ семьи с тремя детьми. Первый замминистра транспорта Константин Пашков представил его вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

В настоящее время сотрудники Минтранса готовят изменения в правила дорожного движения. На следующем этапе необходимые изменения внесут в соответствующий ГОСТ.

Ранее мы сообщали, что Минтранс утвердил с 1 сентября 40‑часовую неделю и 45‑часовой отдых для водителей.

Фото: Минтранс