Отдельные парковки для многодетных семей: Минтранс утвердил новый дорожный знак

Минтранс России утвердил новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его представили на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба министерства.
В июле Минтранс проводил опрос среди подписчиков в "Максе", предложив на выбор один из семи дизайнов знака. В нем участвовали почти 4 тысячи человек, в итоге, 46% голосов набрал первый вариант.
На знаке изображена белая буква "P" на синем фоне, а в нижней части разместили символ семьи с тремя детьми. Первый замминистра транспорта Константин Пашков представил его вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
В настоящее время сотрудники Минтранса готовят изменения в правила дорожного движения. На следующем этапе необходимые изменения внесут в соответствующий ГОСТ.
Ранее мы сообщали, что Минтранс утвердил с 1 сентября 40‑часовую неделю и 45‑часовой отдых для водителей.
Фото: Минтранс
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