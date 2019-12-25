В Петербурге утвержден график закрытия водных причалов

При этом ряд объектов продолжит функционировать до официального завершения навигации.

В Петербурге подходит к концу туристический сезон на воде. СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта", подведомственное Комитету по транспорту, утвердило план-график закрытия городских причалов.

Согласно документу, первыми прекратят работу пристань "Университетская набережная" (с 19 октября), "Набережная Мартынова" и "Дворцовая пристань" (с

20 октября), и причал "Университет путей сообщения" на набережной реки Фонтанки (с 24 октября).

При этом ряд объектов продолжит функционировать до официального завершения навигации. Доступными для судов останутся "Набережная Макарова", "Южная дорога" и Речной вокзал. Особый статус сохранит причал "Петропавловская крепость", который работает круглый год. Власти планируют повторить опыт зимней навигации: именно отсюда будут отправляться суда на воздушной подушке в ледовые круизы по исторической части Петербурга и к "Лахта Центру".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запустили электросудно "Ломоносов".

Фото: Piter.TV