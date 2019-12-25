Осенью в Петербурге высадят 4,5 тыс. деревьев

Этот процесс находится на постоянном контроле.

В парках и на улицах Петербурга этой осенью высадят 4,5 тыс. деревьев. Озеленение города – одно из наиважнейших дел комитета по благоустройству. Этот процесс находится на постоянном контроле.

В частности, в парке Красное Село, сквере Владимира Шалимова и на проспекте Кузнецова специалисты посадили 35 мелколистных лип, 10 елей обыкновенных, шесть кленов сахаристых и пять конских каштанов. В Сестрорецке сквер Генерала Андреева стал богаче на 80 сосен, еще 10 саженцев нашли свой дом в Северном сквере.

Кроме того, садовники предприятия "Флора" объединили усилия с администрацией Петродворцового района для восстановления исторических посадок в сквере на площади Жертв Революции. Южную часть объекта дополнили шесть дубов черешчатых. В Южно-Приморском парке появились 15 лип мелколистных. В Ломоносове в сквере между Дворцовым проспектом и Александровской улицей высадили 60 новых кустов спиреи японской.

В посадках могут поучаствовать все петербуржцы. Нужно записаться по ссылке на сайте ведомства.

Ранее на Piter.TV: на Суздальском проспекте появилось новое общественное пространство.

Фото: Piter.TV