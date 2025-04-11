Бренд "Король и Шут" переписан на вдову Михаила Горшенева

Ранее бренд был зарегистрирован на фонд "Памяти Горшка".

Вдова рокера Михаила Горшенева стала владелицей бренда "Король и Шут", пишет "КП-Петербург", ссылаясь на данные сервиса Rusprofile.

ИП музыканта теперь владеет соответствующим товарным знаком. Ранее бренд был зарегистрирован на фонд "Памяти Горшка". В карточке организации появилась информация об отказе.

Зарегистрировали фонд в 2014 году после смерти Михаила Горшенева, деятельность он не ведет. Учредителем и руководителем являлась Ольга Горшенева.

Ранее мы рассказывали о том, что продюсер сериала "Король и Шут" отреагировал на претензии вдовы Михаила Горшенева. По словам Игоря Гудкова, цель проекта – не создание конкурса двойников, а отражение становления коллектива как супергруппы.

Фото: ВКонтакте / Архивы Король и Шут (Дарина Львова)