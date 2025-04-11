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Бренд "Король и Шут" переписан на вдову Михаила Горшенева
Сегодня, 12:26
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Бренд "Король и Шут" переписан на вдову Михаила Горшенева

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Ранее бренд был зарегистрирован на фонд "Памяти Горшка".

Вдова рокера Михаила Горшенева стала владелицей бренда "Король и Шут", пишет "КП-Петербург", ссылаясь на данные сервиса Rusprofile. 

ИП музыканта теперь владеет соответствующим товарным знаком. Ранее бренд был зарегистрирован на фонд "Памяти Горшка". В карточке организации появилась информация об отказе. 

Зарегистрировали фонд в 2014 году после смерти Михаила Горшенева, деятельность он не ведет. Учредителем и руководителем являлась Ольга Горшенева. 

Ранее мы рассказывали о том, что продюсер сериала "Король и Шут" отреагировал на претензии вдовы Михаила Горшенева. По словам Игоря Гудкова, цель проекта – не создание конкурса двойников, а отражение становления коллектива как супергруппы.

Фото: ВКонтакте / Архивы Король и Шут (Дарина Львова) 

Теги: король и шут, михаил горшенев
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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