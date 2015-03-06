Минюст внес режиссера Ивана Вырыпаева в реестр иностранных агентов

Список также пополнился одним из основателей группы "Король и Шут" Александром Балуновым.

Министерство юстиции России пополнило официальный реестр лиц-иностранных агентов. В их число 20 марта попал российский режиссер театра и кино Иван Вырыпаев, известный благодаря работе над фильмом "Эйфория", который получил "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.

Спиоск иноагентов также пополнился именами Александра Балунова – одного из основателей и экс-басиста группы "Король и Шут", художника Станислава Комиссарова, писателя Михаила Шишкина, журналистки из Абхазии Низфы Аршбы, а также учредителя абхазской "Нужной газеты" Изиды Чаниа.

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Фото: Кинопоиск / John Rainbird