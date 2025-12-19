Журналиста Невзорова* внесли в список террористов и экстремистов

Попадание в этот список влечет за собой полную блокировку банковских счетов.

Александр Невзоров* включён в перечень террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг. Соответствующую запись опубликовали на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении: "перечень террористов и экстремистов. Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, город Ленинград".

В июле 2024 года, Октябрьский суд Петербурга признал Александра Невзорова* и его супругу Лидию Невзорову* экстремистским объединением и запретил им осуществлять любую деятельность на территории России. Также журналист уже числится в реестре иностранных агентов Минюста РФ.

Ранее Росимущество потребовало выселить Невзорова* из дома под Петербургом. Предварительную стоимость объекта оценили в 200 миллионов рублей.

*- Признан иноагентом по решению Минюста России.

** - Лидия и Александр Невзоровы признаны объединением, осуществляющим экстремистскую деятельность, запрещенным на территории РФ

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)