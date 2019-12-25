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Певицу Наоко* из Петербурга признали иноагентом
Сегодня, 17:43
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Певицу Наоко* из Петербурга признали иноагентом

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Девушка активно выступала против спецоперации на Украине.

Министерство юстиции России расширило перечень лиц, признанных иностранными агентами. В список попала солистка группы "Стоптайм" Диана Логинова*, известная как Наоко*, сообщили на сайте ведомства.

По данным Минюста, девушка выступала против спецоперации на Украине и распространяла недостоверную информацию о политике российской власти, также взаимодействовала с другими иностранными агентами". Певица сбежала из России.

Вместе с Наоко* в реестр иноагентов включили еще одного участника "Стоптайма", музыканта Александра Орлова*. Гитарист активно участвовал в распространении материалов антироссийской направленности. В настоящее время он также проживает за пределами страны.

В октября прошлого года Наоко* задержали в Петербурге из-за роликов с ее уличных концертов, где звучали песни иноагентов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

*внесен в Минюстом РФ в реестр иноагентов

Теги: иноагенты, минюст, певица наоко
Категории: Новости СПб, Новости России, Терроризм, Происшествия, Лента новостей,

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