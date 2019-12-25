Певицу Наоко* из Петербурга признали иноагентом

Девушка активно выступала против спецоперации на Украине.

Министерство юстиции России расширило перечень лиц, признанных иностранными агентами. В список попала солистка группы "Стоптайм" Диана Логинова*, известная как Наоко*, сообщили на сайте ведомства.

По данным Минюста, девушка выступала против спецоперации на Украине и распространяла недостоверную информацию о политике российской власти, также взаимодействовала с другими иностранными агентами". Певица сбежала из России.

Вместе с Наоко* в реестр иноагентов включили еще одного участника "Стоптайма", музыканта Александра Орлова*. Гитарист активно участвовал в распространении материалов антироссийской направленности. В настоящее время он также проживает за пределами страны.

В октября прошлого года Наоко* задержали в Петербурге из-за роликов с ее уличных концертов, где звучали песни иноагентов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

*внесен в Минюстом РФ в реестр иноагентов