Суд Петербурга вернул протокол на Наоко из-за нарушений при его оформлении

Наоко снова избежала рассмотрения дела.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции новый административный протокол, составленный на солистку группы "Стоптайм" Диану Логинову, известную как "Наоко". Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов, решение принято из-за "процедуральных нарушений", выявленных при оформлении материалов дела.

Этот протокол стал третьим документом по статье 20.3.3 КоАП РФ, оформленным в отношении артистки. Основанием послужило исполнение Логиновой одной из песен иноагента на улице Малой Конюшенной. В публикации отмечается, что новое разбирательство повторяет ситуацию с предыдущими материалами: ранее другой протокол был "направлен не в тот суд" и затем возвращен для исправления.

При этом однажды певица уже была привлечена к административной ответственности. Суд назначил ей штраф "в размере 30 тысяч рублей" за исполнение песни другого иноагента на Сенной площади.

В настоящее время Логинова и её коллега по группе Александр Орлов отбывают административный арест по статье "об организации массового мероприятия, повлекшего нарушение порядка".

Ранее мы рассказывали о том, что жителю Кронштадта грозит штраф за оскорбление бывшей тещи.

Фото: Piter.TV