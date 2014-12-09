Авиакомпанию S7 оштрафовали на 75 тысяч рублей за овербукинг. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В опубликованном сообщении уточняется, что осенью 2025 года в международных аэропортах Новосибирска и Барнаула 14 пассажирам было отказано в регистрации из-за нехватки мест на борту воздушных судов авиакомпании. Они планировали вылет в Тюмень, Красноярск, Улан-Удэ, Екатеринбург и Москву.

По инициативе транспортного прокурора авиакомпания S7 была оштрафована на 75 тысяч рублей по статье "казание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно".

