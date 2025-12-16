Оператора связи оштрафовали на 1,8 млн рублей в Петербурге за пропуск звонков мошенников

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о связи. В мае прошлого года горожанка получила три звонка от телефонных мошенников. При этом оператор связи допустил пропуск в свою сеть вызовов с разных абонентских номеров, не проведя их верификацию. В результате аферисты похитили у потерпевшей 1 млн рублей.

Как рассказали 15 июня в надзорном ведомстве, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ. Оператору назначили несколько штрафов в общем размере 1,8 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура добивается возврата 690 тыс. рублей обманутой пенсионерке. Личность мужчины, который забирал деньги, установлена.

Фото: Piter.TV