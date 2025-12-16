  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская прокуратура добивается возврата 690 тыс. рублей обманутой пенсионерке
Сегодня, 10:17
68
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская прокуратура добивается возврата 690 тыс. рублей обманутой пенсионерке

0 0

Личность мужчины, который забирал деньги, установлена, уже возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 79-летней женщины. На телефон потерпевшей звонил незнакомец, убедивший ее в том, что счет находится под угрозой. Пенсионерка поверила мошеннику и отдала курьеру свои накопления, рассказали 8 июня в надзорном ведомстве. 

Личность мужчины, который забирал деньги, установлена, уже возбуждено уголовное дело. Подсудимый в добровольном порядке не возместил местной жительнице ущерб, поэтому прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с него 690 тыс. рублей. Документ рассмотрят в рамках дела о мошенничестве. 

Ранее на Piter.TV: курьер мошенников забрал у пожилого петербуржца 1 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии