Петербургская прокуратура добивается возврата 690 тыс. рублей обманутой пенсионерке

Личность мужчины, который забирал деньги, установлена, уже возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 79-летней женщины. На телефон потерпевшей звонил незнакомец, убедивший ее в том, что счет находится под угрозой. Пенсионерка поверила мошеннику и отдала курьеру свои накопления, рассказали 8 июня в надзорном ведомстве.

Личность мужчины, который забирал деньги, установлена, уже возбуждено уголовное дело. Подсудимый в добровольном порядке не возместил местной жительнице ущерб, поэтому прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с него 690 тыс. рублей. Документ рассмотрят в рамках дела о мошенничестве.

Ранее на Piter.TV: курьер мошенников забрал у пожилого петербуржца 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV