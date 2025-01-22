Прокуратура потребовала закрыть два пансионата в Стрельне

Во время проверки выявили нарушения санитарных норм.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку соблюдения прав инвалидов и пенсионеров. Организация оборудовала в двух жилых домах в Стрельне пансионаты, при этом постояльцы получают социальные и медицинские услуги в условиях, которые не отвечают требованиям безопасности.

Как сообщили 7 августа в надзорном ведомстве, во время проверки выявили нарушения санитарных норм, а помещения и земельные участки используются не по назначению. Прокурор направил в суд исковое заявление к собственнику с требованиями о запрете деятельности пансионатов и об использовании жилых зданий по назначению. Пока документ рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура добивается компенсации пенсионеру, которого сбила машина на Гжатской улице.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга