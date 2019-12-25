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Мужчина вернет блокаднице почти 600 тыс. рублей за аренду квартиры
Сегодня, 15:09
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Мужчина вернет блокаднице почти 600 тыс. рублей за аренду квартиры

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Он не платил за жилье 5 лет.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку по обращению 82-летней жительницы блокадного Ленинграда. 

По данным надзорного ведомства, в 2018 году между женщиной и 38-летним мужчиной был заключен договор аренды квартиры. С 2019 года арендатор, воспользовавшись ее доверчивостью и возрастом, перестал платить. В 2024 он съехал с жилища, так и не расплатившись. 

В рамках прокурорской проверки установили местонахождение недобросовестного петербуржца. В суд направляли исковое заявление о взыскании с него средств по договору в размере более 585 тыс. рублей. Требования удовлетворили, пенсионерка получила свои деньги. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину оштрафовали на 6 тыс. рублей за оскорбления женщины в Шушарах. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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