Мужчина вернет блокаднице почти 600 тыс. рублей за аренду квартиры

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку по обращению 82-летней жительницы блокадного Ленинграда.
По данным надзорного ведомства, в 2018 году между женщиной и 38-летним мужчиной был заключен договор аренды квартиры. С 2019 года арендатор, воспользовавшись ее доверчивостью и возрастом, перестал платить. В 2024 он съехал с жилища, так и не расплатившись.
В рамках прокурорской проверки установили местонахождение недобросовестного петербуржца. В суд направляли исковое заявление о взыскании с него средств по договору в размере более 585 тыс. рублей. Требования удовлетворили, пенсионерка получила свои деньги.
Ранее мы рассказывали о том, что мужчину оштрафовали на 6 тыс. рублей за оскорбления женщины в Шушарах.
Фото: Piter.TV
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