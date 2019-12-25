Мужчина вернет блокаднице почти 600 тыс. рублей за аренду квартиры

Он не платил за жилье 5 лет.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку по обращению 82-летней жительницы блокадного Ленинграда.

По данным надзорного ведомства, в 2018 году между женщиной и 38-летним мужчиной был заключен договор аренды квартиры. С 2019 года арендатор, воспользовавшись ее доверчивостью и возрастом, перестал платить. В 2024 он съехал с жилища, так и не расплатившись.

В рамках прокурорской проверки установили местонахождение недобросовестного петербуржца. В суд направляли исковое заявление о взыскании с него средств по договору в размере более 585 тыс. рублей. Требования удовлетворили, пенсионерка получила свои деньги.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину оштрафовали на 6 тыс. рублей за оскорбления женщины в Шушарах.

Фото: Piter.TV