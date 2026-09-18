Сотрудники ГАИ Петербурга оперативно разыскали нарушителя ПДД на Skoda

Мужчину нашли благодаря камерам "Безопасного города".

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области оперативно установили личность нарушителя правил дорожного движения. Об этом рассказали в ведомстве 18 сентября.

В ходе мониторинга интернета правоохранители обратили внимание на водителя автомобиля Skoda, который проехал на запрещающий сигнал светофора в Приморском районе и проигнорировал требования разметки, определяющей направления движения по полосам. Уже на следующий день мужчину нашли благодаря камерам "Безопасного города". В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ, также была проведена профилактическая беседа.

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Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти