Перечислены марки авто, водители которых чаще всего превышали скорость в Ленобласти

Летом 2026 года отечественные машины сравнялись с "немцами" в антирейтинге.

В комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области рассказали о нарушителях скоростного режима. Летом 2026 года отечественные машины сравнялись с "немцами" в антирейтинге, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Быстрее всех промчался водитель Volkswagen по Кольцевой автодороге: он разогнался до 177 км/ч при разрешенных 110 км/ч. Управлявший Lada на трассе "Нарва" превысил скорость до 159 км/ч при норме в 90 км/ч. По "Скандинавии" со скоростью 156 км/ч двигался автовладелец на иномарке Mercedes (разрешенная скорость – 90 км/ч). А в деревне Естомичи мужчина на Lada проехал под камерой со скоростью 124 км/ч, где было разрешено 60 км/ч.

Ранее мы рассказывали о том, что после массовой аварии во Всеволожском районе госпитализировали четырех человек.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти