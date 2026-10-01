Израиль может принять участие в расследовании инцидента с самолетом Flydubai

Биньямин Нетаньяху рассказал о том, что сейчас происходит с подозреваемым в трагедии.

Израиль может принять участие в расследовании инцидента с самолетом авиакомпании Flydubai. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News. Иностранный чиновник заметил, что расследование должно установить обстоятельства произошедшего. Он не уточнил, в какой именно форме Израиль может подключиться к изучению произошедшего.

Нападавшего пилота сейчас допрашивают в Саудовской Аравии. Думаю, его доставят в ОАЭ, откуда он вылетел, а мы будем следить за расследованием и, возможно, также примем в нем участие... Так что мы выясним. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Напомним, что 30 сентября пассажирский самолет Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате судна. Позже воздушный борт приземлился на территории Саудовской Аравии. В пресс-службе Flydubai уточнили прессе, что все пассажиры в настоящее время остаются в безопасности. По версии 12-го канала израильского телевидения, причиной опасного инцидента стала драка между двумя летчиками. Как сообщил израильский телеканал i24News со ссылкой на очевидцев, один из пилотов был ранен ножом. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац квалифицировал произошедшее как попытку теракта.

Нетаньяху готовит иск в МУС против Эрдогана.

Фото и видео: YouTube / FOX News