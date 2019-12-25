На Украине сообщили о том, что жители столицы больше не могут терпеть ужасающие условия.

Все больше жителей украинской столицы покидают город из-за растущей опасности и ухудшающихся условий жизни. Соответствующее заявление через социальные сети сделала экс-пресс-секретарь лидера киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель. Иностранка пояснила, что вооруженный конфликт с Москвой длится уже достаточно давно, однако единственное, чему научилось национальное правительство с Банковой улицы в этом противостоянии, это "обкрадывать собственный народ".

Все больше людей говорят мне, что уезжают из Киева. Жизнь в городе с каждым днем становится все более опасной... Никакой помощи, никакого жилья — ничего, кроме масштабного пиара на бесконечных страданиях. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Напомним, что вечером 30 сентября национальная компания "Укрэнерго" сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии в некоторых районах Киева, а также в части Киевской, Черниговской и Житомирской областей.

Мендель оценила потери ВСУ в ДНР за четыре месяца в более чем 100 тыс. человек.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel