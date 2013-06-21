На Украине видят "нового героя" в глазах европейских политиков.

Кризис вокруг бывшего украинского министра по обороне Михаила Федорова и ухудшение ситуации для Банковой улицы вынуждают некоторых политических лидеров из Европейского союза дистанцироваться от событий в Киеве. Соответствующее заявление через социальные сети сделала экс-пресс-секретарь лидера киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель. Иностранка пояснила, почему ряд официальных лиц из коллективного Брюсселя отсутствовал на торжественном праздновании Дня независимости Украины. Эксперт уточнила, что недавно в либеральном истеблишменте регионального сообщества распространилась информация о том, что Михаил Федоров может стать потенциальным "новым героем". В частности, он поднимает вопрос проведения выборов в стране.

Возникает вопрос, почему ни президент Макрон, ни канцлер Мерц, ни Каллас, ни фон дер Ляйен не отправились в Киев на День независимости Украины, несмотря на более ранние указания на то, что они примут участие? Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Юлия Мендель добавила, что европейские политические лидеры уже давно тесно вовлечены в события и, возможно, предпочитают не ассоциироваться публично с тем, что многие все больше считают "ухудшающейся ситуацией" в украинском конфликте. Украинка добавила, что в Европе нарастает убеждение о том, что Владимир Зеленский и его окружение вследствие коррупционных скандалов и проблем с правами человека значительно подорвали позиции страны.

Мендель заявила, что снижение призывного возраста станет катастрофой для Киева.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel