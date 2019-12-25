В Дзержинске мужчина 15 раз ударил ножом экс-супругу, узнав о ее романе с его братом

Супруги развелись незадолго до убийства

Мужчина жесткого расправился с экс-супругу, ударив ее 15 раз ножом. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Нижегородской области.

По предварительной версии, 30 сентября бывший муж напал на бывшую жену, когда она шла на улице Пирогова города Дзержинска. Женщина возвращалась из детского сада, куда отвела своих дочерей 4 и 6 лет.

Источник РЕН ТВ рассказал, что нападавший и его бывшая жена развелись незадолго до убийства. После этого женщина рассказала бывшему мужу, что полюбила другого человека, которым оказался его троюродный брат. На следующий день ревнивец подкараулил экс-супругу, чтобы убить.

В результате нападения женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что пенсионер жестоко расправился с 80-летней женой на проспекте Наставников.

Фото: Piter.TV