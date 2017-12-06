В Кремле заявили об ожидаемой всем миром речи Путина на "Валдае"

Пленарная сессия с участием президента пройдет 1 октября после 16:00.

Сейчас весь мир находится в ожидании выступления президента Владимира Путина на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА Новости.

Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которого ждет весь мир. Дмитрий Песков, представитель Кремля

Путин традиционно примет участие в пленарной сессии. Речь российского лидера начнется после 16:00. Тема заседания в этом году — "Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?".

В Московской области с 28 сентября по 1 октября проводится XXIII Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай". В нем принимают участие около 120 человек из 40 стран.

Ранее мы сообщали, что Путин рассмешил участников клуба "Валдай", когда по ошибке назвал себя директором американского ЦРУ.

Фото: сайт Кремля