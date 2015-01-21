Путин рассмешил участников "Валдая" оговоркой про ЦРУ

Российский президент Владимир Путин рассмешил участников международного дискуссионного клуба "Валдай" в момент, когда по ошибке назвал себя директором американского Центрального разведывательного управления. Глава государства сделал оговорку во время рассказа о своем знакомстве с секретными документами Вашингтона.
Я что увидел, как директор ЦРУ. Будущий! Меня в свое время Буш знакомил с секретными документами.
Владимир Путин, глава России
Напомним, что на мероприятии ранее политический лидер уже вспоминал о том, как в присутствии коллеги из Белого дома Джорджа Буша и директора ЦРУ знакомился с секретными сведениями. Затем по просьбе руководителя органов разведки этой страны он ставил подпись о прочтении документов.
Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все