Путин рассмешил участников "Валдая" оговоркой про ЦРУ

Глава России оговорился, когда вспоминал о своем визите в белый дом к Джорджу Бушу.

Российский президент Владимир Путин рассмешил участников международного дискуссионного клуба "Валдай" в момент, когда по ошибке назвал себя директором американского Центрального разведывательного управления. Глава государства сделал оговорку во время рассказа о своем знакомстве с секретными документами Вашингтона.

Я что увидел, как директор ЦРУ. Будущий! Меня в свое время Буш знакомил с секретными документами. Владимир Путин, глава России

Напомним, что на мероприятии ранее политический лидер уже вспоминал о том, как в присутствии коллеги из Белого дома Джорджа Буша и директора ЦРУ знакомился с секретными сведениями. Затем по просьбе руководителя органов разведки этой страны он ставил подпись о прочтении документов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости