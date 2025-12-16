Трамп: встреча Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий

Глава США поддержал предложение по общению глав РФ и Украины друг с другом.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп отреагировал на открытое письмо лидера киевского режима Владимира Зеленского, в котором он призвал российского коллегу Владимира Путина к мирным переговорам. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал в вашингтонской администрации, отвечая на вопрос местных СМИ. По мнению политического руководителя из США, рабочая встреча глав Кремля и Банковой станет отличны развитием событий для решения украинского кризиса. Он выразил уверенность в том, что стороны смогут найти компромисс.

Рад, что они, возможно, говорят о встрече. Я думаю, мы во многом причастны к этому. Было бы здорово, если бы они встретились. Они должны сделать это. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что украинский политик Владимир Зеленский опубликовал через социальные сети открытое письмо, в котором предложил российскому президенту Владимиру Путину провести личную встречу и завершить боевые действия в зоне конфликта. Он напомнил о том, что переговоры в настоящее время предлагают у себя организовать Швейцария, Турция и арабские страны. Пресс-секретарь президента России говорил о том, что в Кремле видели документ, но о нем главе государства пока что не доложили.

Трамп заявил, что ждет от России и Украины взаимных компромиссов.

Фото и видео: Белый дом