Глава США не стал раскрывать сведения о том, какие предлагал компромиссы России и Украине.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп выразил мнение о том. что для мирного урегулирования вооруженного кризиса на украинской территории на Украине Москва и Киев пойдут друг с другом на взаимные уступки. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал в вашингтонской администрации, отвечая на вопрос местных СМИ о том, потребуется ли Банковой и Кремлю пойти на уступки.

Это произойдет. Обе стороны пойдут на компромисс. Я предложил эти уступки, и, знаете, мы приложили к этому большие усилия ... Я хочу, чтобы каждая из сторон пошла на определенные уступки, и думаю, они это сделают. Дональд Трамп, глава США

Ранее Дональд Трамп заявил, что ждет от России и Украины взаимных компромиссов для урегулирования регионального конфликта.

Axios: Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху из-за срыва перемирия.

Фото и видео: Белый дом