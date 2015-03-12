Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ

Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом он заявил на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
В ходе встрече с главой государства Памфилова отметила, что бюро не защищает права россиян. По ее словам, России нет смысла платить туда взносы. Также глава ЦИК напомнила, что российских наблюдателей не допустили на выборы в Молдавии. Она назвала ОБСЕ абсолютно закрытой и недемократичной организацией, чьи выводы навязаны "хозяевами".
Такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну Бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин поблагодарил россиян, которые приняли участие в Едином дне голосования.
Видео: kremlin.ru
