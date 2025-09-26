Он подчеркнул, что эти люди не побоялись и пришли исполнить свой долг.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые приняли участие в Едином дне голосования. Об этом он заявил на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

В ходе встречи глава государства обсудил с Памфиловой итоги Единого дня голосования, который прошел 14 сентября. Путин поблагодарил избирателей, "которые, несмотря ни на что, приходят и отдают свои голоса". Он подчеркнул, что эти люди не побоялись и пришли исполнить свой долг.

Хоть и звучит это так тривиально, но тем не менее в сегодняшних условиях это чрезвычайно важно. Владимир Путин, президент РФ

Видео: kremlin.ru