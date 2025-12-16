В Ленинградской области 4 июня потеплеет до +25 градусов, но ожидаются грозы

Атмосферное давление останется стабильным.

В четверг, 4 июня, в Ленинградской области установится по-настоящему летняя погода с дневной температурой воздуха от +20 до +25 градусов. Однако синоптики предупреждают, что потепление будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами.

Ночью же будет значительно прохладнее. Под влиянием переменной облачности температура составит +8…+13 градусов, а на востоке региона может опуститься до +4 градусов. Осадков не ожидается, но в отдельных районах вероятен туман при слабом ветре.

Днём прогнозируется облачность с прояснениями. Атмосферное давление останется стабильным. При восточном и юго-восточном ветре силой 3–8 м/с местами пройдут кратковременные ливни, во время которых возможны грозовые порывы.

Ранее мы сообщили о том, что атмосферный фронт принесёт тепло в Петербург 3 июня.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"