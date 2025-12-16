Атмосферный фронт принесёт тепло в Петербург 3 июня

Столбики термометров покажут +21…+23 градуса в городе и +18…+23 градусов в области.

Сегодня Ленинградскую область пересечёт атмосферный фронт. Его прохождение определит характер погоды в регионе. В Петербурге будет преобладать облачная с прояснениями погода, при этом вероятность осадков остаётся невысокой. В то же время по Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди, которые в отдельных районах могут сопровождаться грозами.

На фоне этих условий температурный фон продолжит свой рост. Столбики термометров покажут +21…+23 градуса в городе и +18…+23 градусов в области.

Атмосферное давление будет оставаться стабильным, около нормы, и составит 760 мм рт. ст. Северо-западный ветер будет слабым, его скорость не превысит 2–7 м/с.

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Фото: Piter.TV