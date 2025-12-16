  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Атмосферный фронт принесёт тепло в Петербург 3 июня
Сегодня, 8:15
53
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Атмосферный фронт принесёт тепло в Петербург 3 июня

0 0

Столбики термометров покажут +21…+23 градуса в городе и +18…+23 градусов в области. 

Сегодня Ленинградскую область пересечёт атмосферный фронт. Его прохождение определит характер погоды в регионе. В Петербурге будет преобладать облачная с прояснениями погода, при этом вероятность осадков остаётся невысокой. В то же время по Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди, которые в отдельных районах могут сопровождаться грозами.

На фоне этих условий температурный фон продолжит свой рост. Столбики термометров покажут +21…+23 градуса в городе и +18…+23 градусов в области. 

Атмосферное давление будет оставаться стабильным, около нормы, и составит 760 мм рт. ст. Северо-западный ветер будет слабым, его скорость не превысит 2–7 м/с.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Погода,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии