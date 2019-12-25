Роспотребнадзор: вирус Бурбон не циркулирует на территории России

Вид является эндемиком стран Южной, Центральной и Северной Америки.

Подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории Российской Федерации нет. Соответствующими данными со СМИ поделились представители пресс-службы Роспотребнадзора. Специалисты из профильного ведомства отмечают, что мониторинг за санитарно-эпидемиологической обстановкой в России и за рубежом проводится в круглосуточном режиме. Эксперты добавили, что конкретно у штамма Amblyomma americanum нет устойчивых популяций в нашей стране и постоянного природного ареала.

В надзорных структурах объяснили гражданам, что в России распространены собственные виды иксодовых клещей, которые могут переносить опасные инфекции. К примеру, речь идет о таежном клеще (Ixodes persulcatus) и лесном / европейском клеще (Ixodes ricinus). Они являются ключевыми переносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма). на южных территориях страны можно заметить клеща Hyalomma, известного как потенциального переносчика возбудителя геморрагической лихорадки Крым-Конго.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в американском городе Нью Йорке был выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон. Речь идет о редкой инфекции, связанной с клещами, от которой пока что не существует вакцины. Среди симптомов у пациентов с подтвержденным диагнозом выделяется высокая температура, слабость и утомляемость, головная боль, ломота и боли в теле, а также рвота, тошнота и сыпь.

В Петербурге только два пляжа прошли проверку качества воды.

Фото: Piter.tv